Минфин РФ намерен изменить условия выдачи ОСАГО

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Ранее Центробанк внес свои предложения в изменение условий выдачи ОСАГО, а теперь с идеями выступил Минфин РФ. В частности власти намерены убрать несколько спорных коэффициентов их ценообразования, а взамен ввести новые типы полиса.

В первую очередь для ОСАГО Минфин РФ предлагает отменить коэффициенты мощности и региональный, однако ввести пункт, который бы оценивал стиль вождения. Чтобы определять стиль вождения будут учитывать частоту нарушений и данные с телематических устройств авто. Если клиент нарушит ПДД в течение года до заключения ОСАГО, то цена на страховку вырастет, однако итоговая стоимость полиса не превысит базовый тариф, который устанавливает Центробанк.

Среди нововведений Минфина РФ при выдачи ОСАГО появились несколько типов страховок, которые отличаются лимитом и вариантами выплат. Напомним, что на данный момент полис предполагает выплаты до 500 000 рублей. Ведомство предложило полисы с выплатами до 1 млн и 2 млн рублей. Третьим нововведением стала возможность оформления полиса на три года.