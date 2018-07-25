В Воронеже продемонстрировали Honda Accord с военным тюнингом

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На автомобильном шоу, проходившем в Воронеже, особый интерес у зрителей вызвала Honda Accord. Свой автомобиль владелец представил в необычном «военном тюнинге».

Honda Accord перекрасили в цвет хаки и раскрасили его в военном стиле. Хозяин автомобиля рассказал, что таким образом он хотел показать характер машины. Для того, чтобы придать ей более спортивный вид, машину немного занизили, а колеса увеличили.

Honda Accord производится с 1976 года. За все это время только в США было распродано более 8 миллионов этих автомобилей. Сейчас компания занимается выпуском десятого поколения автомобиля.

Автомобиль, подвергшийся переработке, из восьмого поколения D-класса. Владелец авто немного изменил его формы, в результате чего он стал казаться больше. Из автомобилей этой версии наиболее популярны варианты с 2,4-литровым двигателем.