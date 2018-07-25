В Новосибирске на Новогодней запретили парковку

Сегодня, 08:08

Скоро в Новосибирске на улице Новогодняя запретят останавливаться автомобилям. Об этом сообщила мэрия города.

Указанная улица находится в Кировском районе Новосибирска. На участке около дома №22 с 12 августа нельзя будет припарковаться. Власти установят такие дорожные знаки, как «Остановка запрещена», «Въезд запрещен» и «Работает эвакуатор».

В пресс-службе мэрии Новосибирска сообщили, что такие меры необходимо было предпринять, чтобы специальный транспорт мог проезжать там без препятствий. А автомобилистам они порекомендовали быть осторожнее на дорогах, а также внимательно следить за установленными знаками.