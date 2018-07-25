Госдума разрешила регистрировать машины у дилеров

Сегодня, 07:45

Во втором чтении в Госдуме приняли закон о «регистрации ТС», который позволит регистрировать машину у дилеров. В результате автовладельцам надо будет обратиться в ГИБДД лишь за номером, который будут делать частные лица.

Согласно новому законопроекту о «регистрации ТС», ГИБДД будет присваивать номер. Дилеры будут регистрировать машины покупателей, однако за дополнительную плату. В документе отсутствует норма на покупку «красивых» номерных знаков, несмотря на то, что поручение разработать этот пункт дал Владимир Путин.

В 2011 году Владимир Федоров внес в Госдуму проект «О госрегистрации ТС», а приняли его только через два года. До сегодняшнего дня законопроект дорабатывался. Отмечается, что принятый во втором чтении документ имеет лишь несколько пунктов из первоначального варианта.

Чтобы зарегистрировать авто у дилера, необходимо, чтобы им было соблюдено два условия: договор с автопроизводителем/представителем и помещение со штатом. Сотрудники «специализированной организации» (дилера, который выполнил оба условия) будут предавать данные о регистрации авто в ГИБДД, делать номерные знаки, получать одобрение заявок и передавать документы с машиной клиентам.