Lexus вывел на тесты свое "заряженное" купе Lexus RC F GT

Сегодня, 06:00

Японские разработчики из Lexus начали испытания «заряженного» купе Lexus RC F GT на германских дорогах. Автомобиль покрыт плотным камуфляжем и засветился на шпионских фотографиях.

Несмотря на камуфляж экспертам все же удалось рассмотреть ряд черт новинки. Новый Lexus RC F GT получит карбоновые кузовные панели, переработанные бамперы, головную оптику, другой диффузор и четыре патрубка выхлопной системы. Данные черты говорят о том, что новый Lexus RC F GT построен на архитектуре обновленного Lexus GT.

В модельном ряду бренда новинка разместится между стандартной версией Lexus RC F и гоночным Lexus RC F GT3. Ожидается, что у машины снизится вес и улучшится управляемость.

Под капот новый Lexus RC F GT получит 8-цилиндровый 5-литровый 467-сильный агрегат, работающий в тандеме с 8-секционной АКПП. До первой «сотни» новинка сможет разогнаться за 4,4 секунды. Следует напомнить, что в 2015 году дебютировал прототип Lexus RC F GT, который обзавелся упрощенным интерьером и конструкцией с мотивами экстремальных авто Lexus RC F. У модели изменится внешность и технические параметры.