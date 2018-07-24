Пока хакер BadB отбывал заключение в США, в Москве угнали его Tesla

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Российский хакер BadB был осужден в США за хищение 9 000 000 долларов и отбывал наказание. Владислав Харохорин обратился в полицию Москвы с заявлением о краже его красного Tesla Roadster 2009 модельного года.

На данный момент хакер BadB проживает в Москве. Сегодня мужчина обратился в полицию с заявлением о краже. Свой Tesla Roadster красного цвета он приобрел восемь лет назад, оформил документы в России, однако на учет ГИБДД поставить не успел. Для доработок авто передал своему другу и поехал отдыхать в Ниццу.

Поскольку на отдыхе Владислава Хорохорина задержала местная полиция и передала властям США, где находилось авто хакер не знает. Отбыв заключение мужчина вернулся в столицу и решил найти свою собственность, однако знакомый не отвечал. Хакер BadB обратился в полицию, чтобы найти Tesla Roadster 2009 года. Сотрудники правоохранительных органов ведут расследование и определяют сумму ущерба.Автомобиль Tesla россиянин привез из Германии и планировал стать официальным представителем бренда в РФ.