Презентация нового BMW X5 состоялась в России

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Предпремьерная демонстрация баварской новинки состоялась в формате закрытой выставки в Москве 23 июля. Кроссовер стал одним из наиболее ожидаемых автомобилей в стране. В РФ уже открыт заказ на машину, и озвучен ее ценник.

В России состоялась закрытая премьера кроссовера BMW X5 следующей генерации. Автомобиль показали на крыше Музея современного искусства «Гараж» в центре Москвы.

В новом BMW X5 сочетаются динамичность и универсальность, обеспечиваемые новыми моторами и системами шасси. Базовый xDrive30d оснащается рядным 6-цилиндровым дизельным агрегатом тягой 249 л.с./620 Нм. xDrive40i с таким же оборудованием, как у стандартного кроссовера, получил бензиновую «шестерку» отдачей 340 л.с./450 Нм. Для версии xDrive50i предусмотрен новый V8 производительностью 462 л.с./650 Нм, разгоняющий машину до 100 км/ч за 4,7 с. Еще одна дизельная вариация M50d получила мотор M Performance TwinPower Turbo тягой 400 л.с./760 Нм. С ним кросс набирает первую «сотню» за 5,2 с.

Компания BMW Group Россия сообщила, что новый X5 уже доступен по заказу в России по цене от 4 590 000 рублей. Все версии кроссовера комплектуются 8-АКПП Steptronic, передающей крутящий момент на интеллектуальный полный привод xDrive нового поколения. До российских шоу-румов автомобиль доберется 24 ноября нынешнего года.