На двух улицах в Басманном районе поменяют порядок движения

Сегодня, 16:22

В Басманном районе Москвы на двух улицах изменится порядок транспортного сообщения. Об этом проинформировал ГКУ «Центр организации дорожного движения».

Схема перемещения транспортных средств поменяется в Архангельском и Потаповском районах российской столицы. Отмечается, что такая инициатива будет введена временно. Введение двустороннего движения на этих улицах обусловлено работами по благоустройству.

Как сообщают в ЦОДД, введение двустороннего движения позволит облегчить движения в период ремонтных работ. На этих улицах запретят парковку автомобилей. Власти призывают россиян быть бдительными и всегда акцентировать свое внимание на установленные ограждения и знаки.