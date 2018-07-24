В Тюмени на Мира легковушка сбила велосипедиста

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Водителю двухколесного транспорта пришлось обратиться за медицинской помощью, так как он поломал ребра. Общественность ведет споры, пытаясь понять, кого винить в ДТП.

Накануне в соцсетях появились фотографии с места происшествия, произошедшего 23 июня вечером на перекрестке улиц Мира и Трактовой в Тюмени. Здесь под колесами легковушки оказался велосипедист. В результате ДТП водитель двухколесного транспорта получил ушиб груди и перелом ребер.

На данный момент нет официальных данных о ДТП в Тюмени. Неизвестно, кто стал виновником происшествия, однако горожанам это не помешало обсудить инцидент в интернете, дабы разобраться в ситуации.

Один из пользователей соцсетей предположил, что велосипедист решил переехать, а не перейти пешком пешеходный переход. В таких случаях нередко автомобилисты не успевают остановить транспорт, в результате чего совершается наезд на человека. Другой пользователь интернета считает, что в ДТП виновен велосипедист, так как уверен, что он переезжал перекресток, не посмотрев по сторонам.

Один из комментаторов решил детальнее разобраться в ДТП. Он написал, что, судя по всему, легковушка поворачивала налево, однако не ясно, как двигался велосипедист. По тротуару он вряд ли ехал, так как в этом случае, велосипед лежал бы в другом месте. Если велосипедист двигался по встречной полосе, то он неправ. «Если велосипед перевернуло, и он ехал навстречу автомобилисту до его поворота, то автомобиль должен был пропустить велосипедиста», – подытожил комментатор.