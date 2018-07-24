Ну и дыра: В Ростове-на-Дону провалился тротуар

Сегодня, 15:08

Сегодня в Ростове-на-Дону в Северном жилом массиве на ул. Орбитальной провалился тротуар. Жители города сфотографировали яму, опубликовали в городском сообществе и сопроводили событие ироничными замечаниями.

Согласно опубликованному снимку, на ул. Орбитальной образовалась яма, поскольку тротуар провалился под землю. В яму установили ветку, чтобы люди видели и случайно не упали. Под фотографией жители Ростова-на-Дону оставили множество ироничных комментариев.

На снимках в яме помимо ветки также лежит мусор, один из жителей с негодованием это заметил. Другие пользователи сети возмущены способом обозначения ям: ветка в яме, тогда как другие страны используют знаки и ограждения.

Несколько пользователей пошутили, что провалившийся асфальт говорит о том, что в Ростов-на-Дону просится метро. Еще один житель города отметил, что на этой улице люди пропадают, а автор беспокоится об асфальте.