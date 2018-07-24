Мировые продажи автомобилей в июне выросли на 4%

Сегодня, 14:56

Июньские продажи автомобилей на глобальном авторынке достигли отметки 8 401 000экземпляров легкового и легкого коммерческого транспорта. Этот результат на 4,2% выше показателей годичной давности.

За шесть месяцев уровень мирового рынка вырос на 3,5%, что составляет 48 293 000 единицы. Крупнейшим авторынком остается Китай, где за июнь дилеры реализовали 2 225 000 авто (+4,2%). Второе место досталось США (1 550 000 ед., +5,4%).

Продажи автомобилей в Западной Европе достигли 1 671 000 машин (+4,4%). Рынок Восточной Европы сохранил прошлогодний результат и составил 382 500 штук. Отмечается, что российский автомобильный рынок снизился на 10,8%, но востребованность на новые машины сохраняется на высоком уровне.

В Южной Америке удалось продать 256 600 машин (-2,5%). В списке ведущих мировых авторынков также числятся Япония (449 200 шт., -4,6%), Канада (200 200 ед., -1,8%) и Южную Корею (152 300 шт., -5,2%).