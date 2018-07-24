Новый кроссовер Venucia T60 появится в продаже к концу года

Сегодня, 23:00

Совместное японско-китайское предприятие, организованное Nissan и Dongfeng разработало свой новый небольшой кроссовер Venucia T60, дебют которого состоится в четвертом квартале текущего года. Недавно в сеть просочились фотографии новинки.

Сообщается, что в основу нового паркетника ляжет платформа от Nissan Kicks и Nissan Juke. Интересно, что размеры автомобиля достигнут 4412X1820X1679 мм, а величина колесной базы составит 2 640 миллиметров. Вероятно, Venucia T60 станет достойным соперником Hyundai Creta.

Внешнее оформление новый Venucia T60 характеризуется светодиодными фарами, раздвоенной системой выхлопа и черными стойками. В салоне передняя панель исполнена из карбона и хромированного пластика. Также стоит отметить мультимедийную установку с 8-дюймовым сенсорным экраном и панорамный верх.

Под капотом нового Venucia T60 разместился 1,6-литровый агрегат HR16 с отдачей в 126 «лошадок». Двигатель работает в тандеме с 5-ступенчатой МКПП и вариатором CVT с передним приводом. Среди опций паркетника можно назвать цифровой ручной тормоз, систему кнопочного зажигания, климат-контроль и круиз-контроль. Кузов автомобиля предлагается с двухцветной окраской кузова. Бренд Venucia создали 8 лет назад. Под этой маркой выпускали переделанные модели Nissan.