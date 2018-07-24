Минтранс предложил дальнобойщикам менять устройства «Платон» раз в три года

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Министерство транспорта разработало новый проект, предусматривающий поправки в нормативном правовом акте, касающемся грузовых авто весом более 12 тонн. Согласно задумке ведомства дальнобойщики должны будут менять бортовые устройства «Платон» каждые три года.

Причиной обязательной смены устройств «Платон» является максимальный срок эксплуатации в три года. Минтранс пояснил, что срок службы связан со средствами криптографической защиты информации, которые обеспечивают достоверность данных.

Соответственно устройства «Платон» возрастом более трех лет могут передавать недостоверные данные. На данный момент новый законопроект лишь разрабатывают, однако в случае принятия он начнет действовать уже с сентября текущего года.

Напомним, что систему «Платон» стали устанавливать на грузовики весом более 12 тонн три года назад, чтобы взимать плату с ТС за проезд по федеральным трассам.