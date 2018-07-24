Рассекречены характеристики нового Hyundai Santa Fe для России

Сегодня, 14:20

Презентация кроссовера Hyundai Santa Fe в четвертой генерации состоится в конце августа на автошоу в Москве. Компания раскрыла технические особенности российской версии внедорожника.

Моторная линейка представлен тремя силовыми установками: бензиновые объемом 2.4 литра с отдачей в 188 и 171 л. с. и крутящим моментом в 241 и 225 Нм, а также дизельный объемом 2.2 литра производительностью в 200 л. с.

Слабый мотор будет работать на 92-м бензине, а второй только на 95-м. В качестве трансмиссии предложены шестискоростные коробка-автомат и «механика», а для дизельного доступен инновационный восьмискоростной «автомат».

Среди обновлений для России в четвертом поколении Hyundai Santa Fe доступна версия на семь посадочных мест, а колесная база выросла на 65 мм. Стоит отметить, что помимо полного привода в продаже будет доступен привод на два колеса, однако версии с бензиновыми двигателями и АКПП его лишены.