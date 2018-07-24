С новым "автоматом": Hyundai Tucson скоро появится в России

Сегодня, 12:36

Hyundai выпустила свой автомобиль Tucson в новой версии. Совсем скоро он появится и в России.

Кроссовер будет представлен с несколькими вариантами двигателя. Это или 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель либо такой же, но уже объемом в 1,6 литр. Также есть вариант с дизельным 2,0-литровым мотором, мощность его составляет 185 лошадиных сил.

Презентовали обновленный Hyundai Tucson в Нью-Йорке на мотор-шоу в марте текущего года. Теперь у автомобиля стоит радиаторная решетка с углами поострее, чем в прошлой версии. Также кроссовер обзавелся новыми фарами. В интерьере автомобиля немного поработали над мультимедийным комплексом.

В России Hyundai Tucson появится уже в августе. Здесь он будет доступен с 2,0-литровыми двигателями. Бензиновый будет выдавать мощность в 149 лошадиных сил, а дизельный – 185 «лошадей». Кроме того, будет доступен вариант с 16-литровым турбомотором. Его мощность составит 177 лошадиных сил. Примерная стоимость автомобиля – 1 миллион 429 тысяч рублей.