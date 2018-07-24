Госдума обсудит дополнительные инструменты регулирования цен на топливо

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Комитет Госдумы по энергетике собирается обсудить введение дополнительных мер, призванных оказать воздействие на стоимость топлива в России. В октябре пройдет круглый стол, в котором участвовать будут потребители, регуляторы и нефтетрейдеры.

По словам руководителя профильного комитета ГД РФ Павла Завального, российские цены на нефть растут вслед за мировыми, но когда цены на мировом рынке снижаются, то с российскими такого не происходит. Парламентарий отметил, что это специфика отечественной экономики и желание нажиться на этом.

До октября думский Комитет по энергетике намерен отслеживать ценообразование на топливо и реакцию нефтяных компаний на введенные меры. За шесть месяцев текущего года цены на нефть выросли на 9,4%. Из-за возрастания цен власти снизили акцизные сборы на бензин и ДТ. Кроме того, у правительства получилось договориться с ведущими нефтетрейдерами о заморозке цен на уровне 30 мая.