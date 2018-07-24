В России доступны специальные условия лизинга на Citroen SpaceTourer и Jumpy

Сегодня, 21:00

В России предлагают особые условия лизинга на Citroen Jumpy и SpaceTourer с максимальной выгодой для клиентов. В рамках совместной работы с автобрендом услуги лизинга предоставит компания «Европлан».

Предприятие «Европалн» предлагает выгодные условия лизинга машин на коммерческие модели Citroen. В частности речь идет о микроавтобусе SpaceTourer и фургоне Jumpy. Выгодные условия лизинга будут предоставлять по всей территории России, однако до конца октября.

Восьмиместный Citroen SpaceTourer можно будет арендовать на 60 месяцев с возможность выкупа с выгодой до 299 985 рублей, благодаря платежу в 24 370 рублей в месяц. Отметим, что микроавтобус предлагают по цене от 1 999 900 рублей.

Благодаря лизингу от «Европлан» модель Citroen Jumpy можно получить на 224 985 рублей дешевле. Модель доступна по цене от 1 499 900 рублей, компания предлагает автомобиль на те же пять лет с платой от 17 692 рублей.



