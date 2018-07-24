Представлен видеотизер со сверхмощным Lamborghini Aventador SVJ

Сегодня, 13:04

Движущей силой экстремальной машины выступает бензиновый V12 6.5, выдающий мощность 800 л.с. Суперкар претендует на звание быстрейшего автомобиля Нюрбургринга. Дебют новинки запланирован на нынешний год.

В Сети представлен первый видеотизер сверхмощного Lamborghini Aventador SVJ. Аббревиатура в конце названия машины используется как напоминание о спорткаре Miura Jota 1970 года. Последний является детищем Боба Уолеса, тест-пилота итальянского автопроизводителя.

Новый видеотизер итальянцев демонстрирует закамуфлированный прототип модели Lamborghini Aventador SVJ, рассекающий по Нюрбургрингу. Разработчики надеются, что их машина сможет стать быстрейшим автомобилем легендарной немецкой трассы, а пока данный титул принадлежит модели Porsche 911 GT2 RS, отличившейся результатом в 6 минут 47,3 секунды.

Новым Lamborghini Aventador SVJ движет бензиновая установка V12 6.5 тягой 800 л.с. Крутящий момент агрегата передается на обе оси автомобиля. Машина наделена аэродинамическими элементами ALA. В видеотизере можно увидеть, что спорткар получил боковые юбки, диффузор и большое антикрыло.

Год назад итальянцы показали во Франкфурте Lamborghini Aventador Roadster S. Автомобиль получил мотор 6.5 V12 мощностью 740 л.с./690 Нм с 7-РКПП.