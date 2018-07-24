Всеволожский завод Ford Sollers продлил летние каникулы

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Многие автомобильные заводы летом уходят в запланированный отпуск. Всеволожский Ford Sollers – не исключение, однако он сейчас переживает нелегкие времена, поэтому вынужден продлевать свои каникулы.

Ford Sollers по плану ушел в отпуск 9 июля, но так как продажи автомобилей резко упали, он возобновит свою работу не 30 июля, а на три недели позже, то есть 20 августа.

Сотрудники завода не должны переживать. Так как завод простаивает по вине работодателя, им будет выплачиваться две трети от их основной заработной платы.

Кроме Ford Sollers еще два автомобильных завода устроили отпуск. Это завод Hyundai (16-29 июля) и Nissan (23 июля – 12 августа).