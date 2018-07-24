Опять не у нас: В Китае снижаются цены на бензин

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С 24 июля текущего года в Китае снизят розничные цены на бензин и дизельное топливо. Такой информацией поделился пресс-центр Государственного комитета, отвечающий за развитие и реформы в стране.

Розничные цены на бензин уменьшатся на 125 юаней, а ценник ДТ снизят на 120 юаней. Также власти КНР потребовали от крупных нефтетрейдеров обеспечить нормальное поступление топлива на рынок.

Стоит напомнить, что в КНР это уже шестое понижение цен на топливо, осуществленное властями за 2018 год. В соответствии со стратегией государственного регулирования ценообразования на топливо, которая действует в Китае, при изменении котировок цен на сырую нефть, что влечет увеличение или уменьшение стоимости 1 тонны бензина или ДТ на домашнем топливном рынке более 50 дней, и если такое положение вещей остается неизменным в течение 10 дней, то происходить изменение цен на дизельное топливо и бензин. Последний раз изменения ценников на бензин в Китае происходило 9 июля. Тогда бензин поднялся в цене на 270 юаней за тонну.

В РФ тоже снижаются цены на нефтепродукты, но не так стремительно. На протяжении 16-20 июля 2018 года стоимость бензина в России снизилась на 4 -9 копеек. В июле российский президент Владимир Путин подписал закон, разрешающий кабмину в целях стабилизации внутреннего рынка увеличивать максимальную ставку экспортного сбора для нефтепродкутов до 90%.