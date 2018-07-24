Безграмотный «домовой-пошляк» терроризирует автомобилиста из США

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Неведомое существо оставляет непристойные надписи на автомобиле и хозяйничает в гараже.

На страницах малоизвестной в России социальной сети Reddit пользователь под ником ToTheChaos опубликовал необычную запись. Автор поста уверяет, что вместе с новым домом он купил и весьма назойливого домового.

Мужчина рассказал, что он является владельцем бюджетного седана KIA Rio, привезённого в США из Европы. По началу автомобиль не беспокоил владельца, но после у него сами по себе начали открываться двери. Американец списал этот недостаток на цену авто – седан достался ему всего за 1 000 долларов.

Позже «неполадки» получили более мистический характер. Вещи в салоне машины после ночи в гараже оказывались не на своих местах – реддитор уверен, что он попросту не мог оставить свои сигареты в детском кресле его сына.

Несколько дней назад автолюбитель решил заглянуть под капот машины и очень удивился, когда увидел там написанное на пыли слово «fack», что является англоязычным ругательством с орфографической ошибкой.

Автор поста уверен, что в его гараже живёт безграмотный «домовой-пошляк». Эту версию подтверждают и соседи – прежние владельцы дома жаловались на то, что их терроризирует домовой, но орудует он на чердаке.

Вместе с тем стоит отметить, что фотография мотора с непристойной надписью может быть фейком – в комментариях мужчину уличили в том, что он написал бранное слово самостоятельно.