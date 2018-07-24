Завод Renault в Москве готовится к производству нового кроссовера

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Представители Renault в России сообщили, что 30 июля предприятие бренда в Москве уйдет в корпоративный отпуск до 26 августа включительно. В это время конвейеры завода будут подготовлены к сборке абсолютно нового кроссовера С-класса.

В ежегодный корпоративный отпуск «Renault Россия» в Москве уйдет 30 июля, в первую очередь чтобы подготовить завод к выпуску глобально новинки. Новое SUV-авто будет представителем сегмента С. Презентация абсолютной новинки пройдет в Москве во время автошоу уже в конце августа. Стоит отметить, что продажи глобальной модели стартуют только в 2019 году.

Завод «Renault Россия» в Москве был выбран производственной площадкой новинки, поскольку имеет высокий уровень роботизации. На предприятии задействовано 46 инновационных роботов и более 110 беспилотников. Стоит отметить, что во время каникул будет произведена замена роботов в цехах окраски.