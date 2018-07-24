Ночью в Воронеже сгорело два автомобиля

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23 июля ночью в Воронеже загорелся автомобиль. Происшествие произошло в Коминтерновском районе города.

Пожар случился во дворе дома №40, который расположен на Московском проспекте. Как только был замечен огонь, люди сразу же позвонили в МЧС. Вызов был принят в 22:54. Спасатели в составе семи человек на двух единицах спецтехники незамедлительно поехали на место происшествия. Полность пожар был устранен в 23:20.

Первым загорелась иномарка Nissan Teana, а затем огонь перекинулся на ВАЗ-2121. Оба автомобиля огонь полностью уничтожил. Пострадавших в пожаре не было. Воронежцы считают, что автомобиль загорелся не случайно, и следует рассматривать версию с поджогом.