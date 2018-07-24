Соцсети: Демон бисура устроил жуткое ДТП в Башкирии

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Древний дух устроил серьёзную аварию, уверены пользователи Instagram. Количество жертв и пострадавших уточняется.

На страницах сообщества «Баш.ДТП» в соцсети Instagram появилась новость о дорожной аварии, которая произошла в Абзеловском районе Республики Башкортостан. По имеющимся данным, вблизи села Кужаново столкнулись два легковых автомобиля. Подробностей и произошедшем пока нет.

Пользователи в комментариях к записи отметили, что на участке дороги довольно часто проходит рогатый скот с близлежащих пастбищ – коровы вполне могли стать виновниками ДТП.

Другие комментаторы нашли и более мистическое объяснение инциденту. Одна из жительниц Башкирии написала, что она с её мужем довольно часто проезжают мимо Кужаново. Однажды семья заметила, что под едущим впереди автобусов проскочила аномально огромная змея, в результате чего водитель едва не вылетел в кювет.

Другая пользовательница выразила уверенность в том, что демон бисура спровоцировал жуткое ДТП в Башкирии. Стоит отметить, что бисура – древний демон из башкирских преданий, который принимает форму маленькой девочки в красном, либо большой змеи. Вместе с тем версия о коровах на дороге показалась пользователям более вероятной по очевидным причинам.