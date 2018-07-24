Tesla Model 3 проехал 1000 км на одном заряде батареи без водителя

Сегодня, 10:13

Один из сервисов по прокату автомобилей из Германии Nextmove протестировал электромобиль Tesla Model 3 со штатной батареей на 75кВтч.

В результате электрический седан проехал более 1000 км без зарядки батареи на автопилоте, без участия водителя. Следом двигался такой же контрольный автомобиль с водителем за рулем. Так как водителя в тестируемой машине не было, из-за меньшей суммарной массы она имела некоторое преимущество.

Интересная деталь: чтобы обмануть автопилот автомобиля, пришлось пойти на хитрось. Чтобы машина «не догадалась», что водитель покинул машину, ему пришлось, остановившись, вылезти через окно.

Тестовый заезд проходил на перекрытой трассе DEKRA в Клетвице. Эксперимент полностью удался - Tesla Model 3 проехал 1001 км на одном заряде батареи. Кстати, контрольный автомобиль с водителем за рулем, который тоже преодолевал эту трассу, сумел проехать на 23 км меньше.

Время установления рекорда составило примерно 28 часов. Средняя скорость движения была 36 км/ч, а средний расход энергии – 7 кВтч на 100 км пробега.