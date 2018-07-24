В Европу отправились «российские» модели Skoda

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В России производством Skoda Octavia занимается завод «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде. Предприятие уже отправило первую партию машин, которые соответствуют необходимым стандартам, в Европу.

Завод ГАЗ в Нижнем Новгороде собрал первую партию Skoda Octavia для Европы. В планах компании Volkswagen Group РФ отправить в страны ЕС 10 000 экземпляров до конца года. Стоит отметить, что авто российской сборки отправили в Чехию, родную страну Skoda. Согласно задумке из Чехии российские Skoda Octavia отправят в другие страны ЕС.

Примечательно, что модели для Европы соответствуют всем требованиям авторынка, а в частности модели оснащены силовыми установками стандарта Евро-6, тогда как в РФ модель предлагают с мотором Евро-5, который производят в Калуге. В планах предприятия «Группы ГАЗ» продолжить поставки иномарок российского производства в России.