Новые Mercedes-Benz GLE и CLS получат новую оптику

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Новые немецкие кроссоверы Mercedes-Benz GLE и Mercedes-Benz GLS недавно были запечатлены на дорожных тестах. При просмотре шпионских фотографий, эксперты заметили, что новинки получат новые фары.

Выведенные на тесты автомобили скрывал камуфляж, но несмотря на это удалось увидеть особенности дизайна новинок. Дизайн оптики Mercedes-Benz GLE и Mercedes-Benz CLS получил существенные отличия, так как инженеры Mercedes-Benz решили не повторять дизайнерский рисунок.

Согласно фотографиям, ранее попавшим в сеть салоны новых Mercedes-Benz GLE и Mercedes-Benz CLS получат новые мультимедийные установки от MBUX и новое рулевое колесо с сенсорными кнопками. Инженеры также поработали над оформлением передней панели интерьера.

Сообщается, что новый Mercedes-Benz GLE появится на рынке к концу текущего года, а обновленный Mercedes-Benz CLS дебютирует в следующем году. Даты презентаций новинок пока держатся в секрете. По мнению специалистов, обновление данных машин должно поспособствовать повышению продаж автомобилей.