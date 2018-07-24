Эксперты рассказали, каких ошибок не нужно допускать при покупке подержанного автомобиля

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Многих автомобилистов волнует, как же правильно выбрать подержанный автомобиль, да еще и не разочароваться потом покупкой. Как всегда на помощь к ним приходят автоэксперты, которые составили свой список рекомендаций и разместили их на портале Pokatim.ru.

Так, в первую очередь, покупателям советуют не тратить на покупку автомобиля всю имеющуюся сумму денег, так как после приобретения машины могут возникнуть различные непредвиденные обстоятельства, на решение которых необходимо будет потратить немалые деньги.

Выбирая автомобиль из предложенных в каталоге вариантов, лучше руководствоваться не стоимостью, а именно желаемой моделью. Тогда будет легче отсеять неподходящие варианты.

При разговоре с продавцом необходимо разговаривать уверенно и задавать все интересующие вопросы. Если при встрече владелец продаваемого автомобиля всячески оттягивает момент к переходу просмотра документов или придумывает всяческие отговорки, чтобы их не показывать, от этого варианта следует сразу же отказываться.

Перед покупкой лучше потратить деньги на полный осмотр автомобиля на автосервисе. Так покупатель сможет заранее узнать о всех проблемах автомобиля и решить, хочет он брать такую машину или нет.