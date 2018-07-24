Всё для победы: У россиян заберут машины в случае войны

Сегодня, 08:28

Минобороны России разработало новый приказ о мобилизации авто во время военного положения. Список необходимой техники был расширен за счет легковых авто россиян, в первую очередь речь идет о внедорожниках.

Согласно новому приказу Минобороны, список техники для мобилизации пополнится обычными легковушками. В результате все гражданские авто будут учтены, будет осуществлен тщательный контроль «переписи» машин, а информацию о ТС юрлиц будет предоставлять также налоговая служба.

Отмечается, что речь не идет об обычных легковушках, военным понадобятся кроссоверы и внедорожники. Во время военного положения армия будет брать российские внедорожники, однако при необходимости мобилизация коснется иностранных люксовых моделей.

Согласно документу, водитель получит компенсацию, а ТС не будет участвовать в боевых действиях. Минобороны отметило, что машины будут брать лишь на время, пока склады резервов не предоставят технику.