Специалисты рассказали, где россияне чинят свои автомобили

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В июне текущего года автоэксперты опросили российских владельцев автомобилей на предмет их предпочтений в области технического сервиса их транспортных средств после окончания гарантии. В анкетировании приняли участие 6 000 автомобилистов, из которых 1 200 человек еще обладают гарантией.

Исследование демонстрирует, что 56% респондентов после окончания срока гарантии намерены отказаться от обслуживания в сервисных центрах официальных дилеров. Из них 37,2% намерены обратиться в независимые СТО, 10% собираются самостоятельно проводить ремонт автомобиля, а 9% обратятся к знакомому автомеханику.

Большинство опрошенных (77%) сообщают, что уходят от официальных дилеров из-за большой стоимости работ, еще 18% опрошенных сомневаются в профессиональных навыках работников СТО, а еще 3% респондентов обвиняют авторизованные центры обслуживания в обмане. По 2% опрошенных объясняют свой уход от авторизованных центров тем, что они находятся далеко и желанием самостоятельно чинить свои машины.

Остальные 44% опрошенных обращаются за ремонтом своих авто в СТО официальных автоцентров. По словам автовладельцев на это есть три причины. 62% опрошенных сообщили, что у «официалов» имеется история сделанных работ, 58% отметили предоставление гарантии на выполнение работ и 52% доверяют сервису. Кроме того отмечается значимость официального оформления работ (47%) и качество обслуживания (39%).