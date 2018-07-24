В Воронеже после дождя обнаружили «блатные» номера в неожиданном месте

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В Воронеже прошли сильные ливни, от которых массово пострадали автомобилисты, потеряв свои номерные знаки. В городских сообществах публикуют снимки найденных номеров, воронежцы находят и «блатные» номера в неожиданных местах.

После сильных ливней в Воронеже горожане массово находят номерные знаки, затем фотографируют и публикуют в городском сообществе с местоположением. В результате владельцы могут забрать свою табличку с государственным знаком и не платить за восстановление.

Недавно в сети появилось фото сразу с несколькими номерами. Находку обнаружили на ул. Новосибирская, ул. Ростовская и у пешеходного перехода возле ТЦ «Южный полюс». Внимание горожан привлек номерной знак с буквами «ХАМ», который сочли «блатным» и были удивлены его местоположению.

Горожане не могут понять, как водители теряют свои номера в современном мире. Автовладельцы в свою очередь объяснили, что прикручивают номерной знак лишь некоторые, а другие устанавливают лишь с помощью защелок.