Раскрыты цены на FAW Besturn X80 для России

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Примерно месяц назад представители FAW рассказали о комплектациях кроссовера Besturn X80, который обновился и вскоре должен появиться у российских дилеров. Теперь стали известны цены на новинку.

Ранее FAW Besturn X80 был доступен только в одном исполнении – Comfort, то сегодня автомобиль предложат в более доступной комплектации Basic. Данная версия лишилась электропривода зеркал и люка, климат-контроля, круиз-контроля, камеры заднего вида, системы доступа в салон без ключа, датчиков дождя и света, отделки из заменителя кожи и мультимедийного центра с тачскрином.

За счёт этого стоимость машины снизилась с 1 149 000 до 1 099 000 рублей. Отметим, что первый ценник относится к дореформенному кроссоверу. После обновления единственный вариант исполнения FAW Besturn X80 был переименован с Comfort в Luxe, а его цена поднялась до 1 199 000 рублей.

Примечательно, что автоматическая трансмиссия в данной модели была заменена на механическую. Версия Luxe с «автоматом» обойдётся уже от 1 299 000 рублей. Под капотом по-прежнему скрывается 2,0-литровый 4-цилиндровый «атмосферник», выдающий 142 лошадиные силы при 184 Нм. Для кроссовера предусмотрен только передний привод.