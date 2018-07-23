Ольга Бузова шокировала хамским поведением за рулем

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Вместо того, чтобы держаться за руль, певица плясала под собственный трек.

В Instagram-Stories Ольга Бузова выложила новый ролик, на котором можно было увидеть, как артистка управляет автомобилем. Одной рукой Бузова двигала в такт музыке, а второй исполнительница, скорее всего, держала телефон ради записи нового видео.

Подписчиков возмутило такое поведение Бузовой - певица легко могла спровоцировать аварию, не следя за дорогой.

Ольга Бузова шокировала подписчиков хамским поведением за рулем. Пользователи соцсети уверены, что именно такие водители чаще других создают аварийные ситуации и попадают в ДТП.

За то, что Бузова совершенно не следила за дорогой один из подписчиков назвал её «угрозой для общества». Многие уверены, что таким людям вообще нельзя выдавать водительские права.