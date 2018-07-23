Mercedes-Benz раскрыл подробности о новом седане A-Class

Сегодня, 16:10

Компания Mercedes-Benz обнародовала первые тизеры седана A-Class для европейского рынка. По данным пресс-службы марки, эта машина будет иметь один из самых маленьких для серийных авто коэффициент сопротивления – 0,22.

В основу седана легла модульная платформа MFA. Внешне новинка похожа на дебютировавший ранее одноимённый хэтчбек. Четырёхдверный Mercedes-Benz A-Class отличается новым спойлером и активными «жалюзи», позволяющие при необходимости улучшить охлаждение мотора.

В салоне разместилась передовая система мультимедиа MBUX, которая заменит старую Comand. Искусственный интеллект способен к самообучению и со временем распознаёт самые непростые команды.

У европейских дилеров новый седан Mercedes-Benz A-Class появится до конца текущего года. Новинка будет сходить с конвейера на предприятии в немецком Раштатте, а также на заводе в Агуаскальентесе, Мексика.

Недавно в России стартовали продажи свежего поколения хэтчбека A-Class. Пока он доступен только с одним двигателем – 1,3-литровым бензиновым агрегатом с возможностью отключения половины цилиндров.

Мощность нового мотора достигает 163 сил при 250 Нм, в его разработке принимали участие инженеры Renault. Автомобиль также оснащается 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией.