Дикий дрифт желтого Chevrolet Camaro в Липецке попал на видео

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Спортивная машина «нарезала пятаки» на пересечении улиц Горького и Неделина. В Сеть попал видеоролик, в котором запечатлен дрифт желтого Chevrolet Camaro.

Жители Липецка обсуждают видеоролик, который, по их мнению, был снят в их родном городе. В сюжете запечатлен желтый спорткар Chevrolet Camaro, устроивший дикий дрифт на пересечении улиц Горького и Неделина.

Горожане осудили автомобилиста за гонки посреди города, однако некоторые пользователи интернета считают, что осуждение публики вызвано ее завистью. Один из «комментаторов» пошутил, что водитель желтого Chevrolet Camaro является «ветераном войны с десептиконами», враждебными роботами из фильма «Трансформеры».

Напомним, ранее воронежцы обсуждали в соцсетях фотографию, на которой запечатлен желтый Chevrolet Camaro с липецкими номерами, припаркованный возле ТРЦ «Град» на месте для инвалидов. Некоторые пользователи интернета считают, что этот тот же самый автомобиль, что был снят на видео дрифтующим в Липецке.