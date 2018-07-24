Эксперты назвали средний срок владения автомобилем в России

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В минувшем году срок владения машиной в среднем по РФ достигает 57 месяцев, проинформировал «АВТОСТАТ». Однако этот показатель отличается в разных сегментах и у разных брендов.

В среднем автовладельцы с массовыми моделями ездят на них 58 месяцев, тогда как хозяева премиальных моделей меняют чаще примерно через 46 месяцев. Среди более доступных брендов к среднему значению максимально приближены результаты Citroen (59 мес.) и Mazda (60 мес.). Ряд автомобилей преодолевают отметку в пять лет владения, например, российская LADA (62 мес.) и японский Suzuki (69 мес.).

У Nissan, наоборот, срок владения оказался ниже среднего 57 месяцев. Ещё меньшие показатели были зафиксированы у Toyota (55 мес.), УАЗ (52 мес.), Volkswagen (52 мес.), KIA (49 мес.), Geely (49 мес.), Lifan (47 мес.).

В премиум-сегменте дольше всех со своими автомобилями не желают расставаться обладатели Volvo около 59 месяцев. Для Land Rover срок владения равен 50 месяцев, далее следуют Audi (48 мес.), Infiniti (47 мес.) и Lexus (47 мес.). Быстрее других перепродают свои авто покупатели Jaguar – через 39 месяцев.