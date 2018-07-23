В Калуге «ПСМА Рус» уходит на летние каникулы

Сегодня, 14:07

С сегодняшнего дня калужский автозавод «ПСМА Рус» уходит в отпуск. В пресс-службе завода заявили, что этот отпуск плановый.

Так как перерыв в работе компании был согласован и запланирован, никаких проблем и неудобств возникнуть не должно. Так, «каникулы» завода продляться с 23 июля по 12 августа. 13 августа завод полностью возобновит свою работу.

Напомним, что на 70% этот завод принадлежит PSA Group, а на 30% - уже Mitsubishi. В год на «ПСМА Рус» производится 125 тысяч автомобилей. Среди них присутствуют такие модели как Mitsubishi Outlander, Peugeot 408, PSA Group Citroen C4 и Pajero Sport.

Во время отпуска на заводе приведут в порядок все оборудование, сделают необходимые ремонтные работы и, если необходимо, его замену.