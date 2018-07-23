Новый кроссовер Jeep Commander получил «упрощенную» пятиместную версию

Сегодня, 13:03

Американцы начали продажи «упрощенного» Jeep Commander. Кроссовер лишился приставки Grand, и вместе с ним из машины убрали третий ряд кресел.

Пятиместный Jeep Commander отличается от своего привычного варианта количеством мест в салоне, оформлением задней части интерьера и хромированным декором иной формы на бампере. В багажнике машины стало больше места, но американцы не озвучили его объем. В плане оснащения новинка аналогична стандартному Grand Commander.

Новый Jeep Commander больше не является рамным внедорожником как модель 2005 года. Теперь машина представляет собой кроссовер с несущим кузовом, построенный на растянутом шасси Compact US Wide от FIAT. Платформа предусматривает использование поперечно расположенного двигателя и основного переднего привода. Машина длиной 4873 мм с колесной базой размером 2800 мм по габаритам сопоставима с Toyota Highlander.

«Топовый» Jeep Commander как и Grand Commander имеет кресла с кожаной обивкой, климатическую установку на две зоны, современную мультимедийную систему, электропривод для передних сидений, стеклянную крышу, запуск мотора с кнопки и так далее.

Пятиместный Jeep Commander оснащается бензиновой «четверкой» 2.0 с турбонаддувом. Ее отдача равна 234 л.с. В полноприводной версии машины этот агрегат форсирован до 265 л.с. Все версии автомобиля комплектуются 9-АКПП ZF. Новинка уже предлагается в Китае.