Калининградский «Автотор» начал сборку обновленного седана Kia Optima

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Корейская автокомпания выпустила свой автомобиль Optima в обновленном варианте. Изменяли автомобиль специально для российского рынка. На калининградском заводе «Автотор» началась его сборка.

Купить обновленную Kia Optima можно будет уже с 1 августа у официальных дилеров компании. Автомобиль будет представлен в семи вариантах комплектаций.

В ходе обновления Optima обзавелась новый передним бампером, сзади установили светодиодные фонари и противотуманки, также дизайнеры немного поработали над задним бампером. Радиаторная решетка получила хромовую отделку.

Салон также не остался без изменений. Производитель решил заменить руль и подсветку, в отделке салона появились новые материалы. Кроме того, добавились новые электронные помощники.

В России автомобиль будет представлен с тремя видами двигателей: 2,4-литровым с мощностью в 188 лошадиных сил, а также еще двумя 2,0-литровыми, отдача которых составляет 150 и 245 лошадиных сил.

За обновленную Kia Optima производитель хочет получить от 1 миллиона 219 тысяч до 1 миллиона 929 тысяч рублей в зависимости от комплектации автомобиля.