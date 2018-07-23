Honda объявила дату старта продаж седана Inspire в Китае

Сегодня, 19:00

Автокомпания Honda выступила с заявлением, что ее седан Inspire в новом поколении уже в октябре появится в Китае. В России этот автомобиль более известен как Honda Accord.

Новая версия автомобиля была представлена еще весной текущего года на автосалоне, проходившем в Пекине. В отличие от предыдущей версии, разработанный специально для рынка Поднебесной седан получит новую решетку радиатора, бамперы, а также сзади будут установлены другие фонари.

Размеры Inspire полностью соответствуют габаритам Honda Accord. Напомним, что Honda Accord выпускался в Японии на протяжении 23 лет (1989-2012). Теперь он появится и в Китае.

Под капотом автомобиля расположился 1,5-литровый турбомотор. Его мощность составляет 194 лошадиные силы.

Сколько будет стоить новинка, пока не известно. Но Accord в последней десятой версии сейчас стоит от 1 миллиона 590 тысяч рублей. А уже в топовой комплектации стоимость составляет 2 миллиона 620 тысяч рублей.