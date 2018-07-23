«Автодор» придумал, как бороться с «халявщиками» на платных участках трасс

Сегодня, 11:10

Очень часто встречаются такие случаи, когда автомобили «проскальзывают» на платные участки трасс, не заплатив. Сотрудники «Автодора» придумали способ, как можно бороться этой проблемой.

Так как подобные нарушения никак не наказывались, любителей «халявы» было предостаточно. В сети даже находили множество статей, как можно это делать. Например, можно проскакивать «хвостиком» за впереди идущем автомобилем.

Способ, разработанный «Автодором», уже протестировали на одном из участков трассы М-4. Согласно нему, если водитель первый раз попался на таком, ему необходимо будет заплатить 1 тысячу рублей. Если же его ловят уже второй раз за год, то сумма штрафа составит 5 тысяч рублей.

Для лучшей эффективности работы сотрудников пропускной системы установят светофоры и видеорегистраторы. Как показывает статистика, на опробованном участке случаи нарушения снизились в 20 раз