В Россию едет «убийца» LADA XRay - китайский кроссовер FAW D60

Сегодня, 15:17

Новый кроссовер FAW D60 получил ОТТС и появится на российском рынке уже в сентябре. Автомобиль, который должен стать «убийцей» LADA XRay, покажут публике в рамках Московского автосалона.

FAW D60 попадал в базу Росстандарта ещё два года назад. Тогда кроссовер планировалось продавать в РФ с 4-цидиндровым 1,5-литровым агрегатом с отдачей в 99 «лошадок», 5-скоростной КПП и барабанными задними тормозами. Судя по обновлённому сертификату, модель получит тот же мотор, но с мощностью в 106 л. с. При этом барабанные тормозные механизмы было решено заменить дисковыми.

Перечь оснащения автомобиля изначально включал только кондиционер, передние подушки безопасности и зеркала с электроприводом, теперь его дополнили системой стабилизации и кнопкой для экстренных вызовов.

На китайском авторынке FAW D60 доступен с 113-сильным 1,5-литровым двигателем и 1,8-литровым мотором мощностью 139 «лошадок».

Первая версия получила 5-ступенчатую «механику», а вторая – 6-диапазонную АКПП. Для модели не предусмотрен полный привод.

Ожидается, что сборку российской версии кроссовера наладят на калининградском «Автоторе», где уже выпускают FAW X80.