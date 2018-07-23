Назван ТОП-5 экономичных автомобилей 2018 года для «бензинового кризиса»

Сегодня, 10:32

Подорожание бензина и ДТ в России заставило многих жителей страны задуматься над покупкой экономичного транспорта. В связи с этим специалисты решили озвучить ТОП-5 автомобилей с низким расходом топлива.

Аутсайдером в ТОП-5 оказалась Toyota Camry стоимостью 26 000 долларов. Автомобилем движет агрегат 2.5 с 8-АКПП. В смешанном цикле этой силовой установке на 100 км пробега нужно 8,3 л топлива.

На четвертой строчке рейтинга расположилась Toyota Yaris iA стоимостью 16 000 долларов. Автомобиль имеет солидный функционал, а его 1,5-литровый агрегат требует на 100 км пробега в городской цикле 7,8 л бензина. За городом машина расходует на «сотню» 6.0 л горючего.

Третью позицию в ТОП-5 заняла Hyundai Elantra Eco стоимостью 20 000 долларов. Моторный отсек этого автомобиля занимает агрегат 1.4 производительностью 128 л.с. Ему нужно в городе 7,4 л горючего на 100 км. На шоссе этот показатель снижается до 5,9 л топлива.

На второй позиции рейтинга расположилась Honda Fit, продающаяся за 16 500 долларов. Автомобиль оснащается мотором 1.5, расходующим на 100 км пробега 5 л горючего в смешанном цикле.

Лидером ТОП-5 признан Mitsubishi Mirage. Стоимость этого ситикара составляет 15 000 долларов. Моторный отсек автомобиля занимает агрегат 1.2 тягой 78 л.с. Двигатель требует на «сотню» 4,2 л топлива.