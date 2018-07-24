Новый седан BMW 7 Series получит 390-сильную гибридную установку

Сегодня, 05:00

Немецкий автопроизводитель BMW выпустит новую гибридную версию 7-Series. Автомобиль поступит в продажу с индексом 745е.

Новинка получит более мощный бензиновый двигатель с турбонаддувом и электромотор. В сумме производительность силовой установки будет достигать 390 лошадиных сил. За счёт установки нового аккумулятора не только увеличится запас хода, но и повысится топливная эффективность модели.

Напомним, нынешняя версия седана BMW 7-Series способна проехать на электротяге до 40 км без подзарядки. Также автомобиль обзаведётся возможностью заряжаться от беспроводной станции, а в салоне разместится цифровая «приборка» Live Cockpit.

Официальный данных о сроках выхода нового 745е на рынок пока не поступало. Однако эксперты считают, что 7-Series с традиционными ДВС дебютирует будущей осенью, а к 2019 году должна выйти гибридная модификация.

Накануне подразделение BMW M, выпускающее «заряженные» автомобили, объявило, что планирует полностью электрифицировать свой модельный ряд к 2030 году. Отмечается, что уже к середине следующего десятилетия электромоторами обзаведутся около 15-25% моделей BMW M.