Озвучен ТОП-5 самых популярных европейских автомобилей в России

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Отечественные аналитики представили автомобилей европейских марок, присутствующих на рынке России, которые лучше всего реализовываются в РФ. Эксперты сформировали ТОП-5 по результатам продаж первого полугодия нынешнего года.

Самым популярным европейским автомобилем в России остается Volkswagen Polo. За отчетный период данная модель разошлась по стране в количестве 26 966 экземпляров. Спрос на машину вырос в годовом сравнении на 24,2%. Стоимость автомобиля составляет в РФ от 600 000 рублей.

Второе место в ТОП-5 досталось кроссоверу Renault Duster. Продажи модели за первое полугодие в России составили 21 290 единиц с положительной динамикой в 7,5%. Стандартный паркетник можно приобрести в РФ за 689 000 рублей.

Третью строчку рейтинга заняла Skoda Rapid. Продажи машины в России за отчетный период составили 16 954 единиц. Спрос на модель в РФ вырос на 21,7%. Стоимость базовой версии автомобиля в стране составляет 646 000 рублей.

На четвертом месте в ТОП-5 оказался седан Renault Logan с результатом в 16 119 реализованных экземпляров за январь-июнь текущего года с «плюсом» в 20,9%. Машину можно приобрести в России за 499 000 рублей в минимальной сборке.

Аутсайдером рейтинга стал Renault Sandero. На этой модели за первое полугодие свой выбор остановили 15 781 житель России. Спрос на хэтчбек вырос на 17,1%. Минимальная стоимость автомобиля составляет в РФ 544 000 рублей.