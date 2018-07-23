Хамская парковка инвалида на Chevrolet Camaro взбесила воронежцев

Сегодня, 09:20

Припаркованный на месте для инвалидов дорогой спорткар Chevrolet Camaro вызвал бурное обсуждение в сети.

Накануне в Воронеже на парковке около ТРК «Град» был сфотографирован автомобиль очередного автохама. Судя по номерам, это липецкий водитель. Чтобы не парковаться далеко от входа в ТРК, автомобилист занял место для инвалидов.

Такая хамская парковка взбесила воронежцев, и они начали высказывать свое мнение в соцсетях: «Инвалид умственного труда», «Они у града постоянно места для инвалидов занимают, достали уже», «Он ветеран войны с дисиптиконами».

Отметим, что на фото запечатлен спорткар Chevrolet Camaro пятой генерации. Автомобиль является довольно популярным в США, а в 2010 году ему даже удалось обогнать по продажам Ford Mustang. Стоимость спорткара в России составляет от 2 000 000 до 3 000 000 рублей.