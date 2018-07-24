Опубликован ТОП-5 самых популярных кроссоверов 2018 года

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Эксперты назвали кроссоверы, пользующиеся самым высоким спросом, после анализа мирового авторынка по итогам первой половины 2018 года. Как и прежде, лидерство удерживают японские и корейские модели.

Открывает ТОП-5 кроссоверов 2018 года «японец» Totota RAV4.За шесть месяцев выбор на таком автомобиле остановили почти 500 000 человек во всём мире. На российском рынке эту модель можно приобрести минимум за 1 450 000 рублей.

Вторая строчка рейтинга досталась Honda CR-V, разошедшемуся тиражом в 420 000 экземпляров на глобальном авторынке. Базовая версия кроссовера доступна в России по цене в 1 730 000 рублей.

Третье место занял Hyundai Tucson с 330 000 проданных автомобилей с января по июнь текущего года. Российским автолюбителям такой кроссовер предлагается минимум за 1 450 000 рублей.

На четвёртом позиции оказался Nissan Qashqai, чей объём реализации по всему миру превышает 310 000 автомобилей. Цены на модель в РФ стартуют от 1 126 000 рублей, что делает Qashqai самой доступной машиной в рейтинге.

Замыкает рейтинг Mazda CX-5 со 150-сильным атмосферным мотором новой линейки. Данный автомобиль приобрели 280 000 покупателей. На авторынке России кроссовер продаётся с ценником от 1 473 000 рублей.