KIA рассекретила на фото салон нового кроссовера KIA KX1

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В сети были опубликованы официальные изображения интерьера новой модели KIA KX1. Компактный кроссовер выйдет на рынок уже через месяц.

Внешность нового KIA KX1 рассекретили две недели назад. Модель представляет собой кроссовер KIA Stonic, адаптированную для китайского рынка, и отличается от него другими бамперами и фарами.

Судя по фото, интерьер KIA KX1 имеет больше отличий от «собрата». Кроссовер получил видоизмененные приборную панель и блок управления климатической системой, другие дефлекторы обдува, «непарящий» экран мультимедийной системы и рулевое колесо без горизонтальной планки.

Габаритные размеры нового KIA KX1 идентичны KIA Stonic: 4100х1735х1533 мм при колесной базе в 2570 мм. Кроссовер оснащен 1,4-литровым бензиновым «атмосферником» мощностью в 95 л.с. В паре с ним функционирует 6-скоростная «механика» или «автомат», полный привод не предусмотрен.

Стоимость компактного KIA KX1 на китайском рынке составит 100-150 тысяч юаней (от 936 000 до 1 403 000 рублей).