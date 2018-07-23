В Москве продажи новых премиальных машин выросли почти на 8%

Сегодня, 07:18

Сотрудники агентства «АВТОСТАТ» подсчитали, что с января по май московские автолюбители приобрели 19 500 новых легковых машин премиум-класса, что на 7,8% больше относительно того же периода 2017 года.

Наиболее популярным брендом в премиальном сегменте стал Mercedes-Benz, продажи которого по итогам пяти месяцев нынешнего года увеличились на 6,7% или до 5 700 единиц. На втором месте расположился BMW благодаря 4 600 реализованным авто, что на 23,8% лучше результата годичной давности.

В Москве автодилеры продали за отчётный период более 2 000 автомобилей Audi (-15,6%), что позволило марке занять третье место в рейтинге. Далее следует Lexus с 2 000 проданных машин (+4,8%), ТОП-5 замкнул Volvo с показателем в 1 100 единиц (+15,6%).

Вторая половина рейтинга включает в себя британский Land Rover (1 000 ед.; +14,2%), немецкий Porsche (865 ед.; +3,8%), японский Infiniti (684 ед.; -18,3%), а также MINI (465 ед.; +38,8%) и Jaguar (301 ед.; -17,5%).

Среди моделей первое место досталось BMW 5-Series, который разошёлся тиражом в 801 авто (-2,1%). Второе и третье места заняли Lexus RX (753 ед.; +5%) и Mercedes-Benz E-Class (752 ед.; -21,2%) соответственно.