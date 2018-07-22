21 июля в Москве прошло ГУМ-Авторалли ретро-авто

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В Москве пятый год подряд проходит ГУМ-Авторалли при поддержке Bosco di Ciliegi. 100-километровая гонка ретро-машин состоялась 21 июля, где возле Красной площади прошел своеобразный парад легендарных моделей.

Помимо Bosco di Ciliegi ралли ретро-авто устроили также Автомобильное историческое общество Gorkyclassic, автобренд Jaguar Land Rover и даже часовая мануфактура Vacheron Constantin. Участниками ГУМ-Авторалли 2018 года стало 126 экипажей, при этом большинство из них представляли ретро-авто ГАЗ, ЗИС, ЗИЛ, «Москвич» и «Запорожец».

100-километровый заезд стартует о Красной площади, а далее маршрут следует по значимым историческим местам столицы России. Примечательно, что соревнование легендарных отечественных машин привлекает внимание множества звезд, которые с радостью вспоминают о своих первых машинах.

Вручение подарков и наград ГУМ-Авторалли прошло на Крымском Валу возле Новой Третьяковской галереи. Прошлогодний победитель, вновь пришел первым. Подарок в виде Vacheron Constantin получила команда №1. В результате Андрей Морозенко и Борис Костырко обзавелись часами из рук Николя Дефлера.